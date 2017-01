Hollande pede união da Europa contra populismo e firmeza no diálogo com Trump

Lisboa, 28 (AE) – O presidente da França, François Hollande, pediu neste sábado que a Europa se apresente como uma frente unida contra movimentos populistas que, segundo ele, têm sido encorajados pelos acontecimentos políticos nos Estados Unidos. Hollande disse que a Europa enfrenta um momento crucial e precisa resistir aos pedidos para que negue as mudanças climáticas ou impeça a entrada de refugiados.

O presidente francês falou no intervalo de uma reunião informal em Lisboa com seis outros líderes da União Europeia. Segundo Hollande, os países da UE precisam se aferrar a seus princípios e defender seus interesses.

O presidente da França afirmou ainda que a UE deve ser firme em suas conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump.

As conversas realizadas na capital portuguesa incluem os líderes de França, Itália, Espanha, Grécia, Chipre, Malta e do país anfitrião. As lideranças buscam dialogar sobre cooperação para a segurança na fronteira e os esforços para combater o terrorismo. Além disso, buscam avaliar maneiras de fomentar o crescimento econômico e coordenar suas economias, todas da zona do euro. Fonte: Associated Press.