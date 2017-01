Grupos rebeldes da Síria suspendem negociações de paz com governo de Assad

Um grupo de rebeldes sírios disse que está suspendendo as negociações de paz planejadas para serem realizadas no fim deste mês. Os opositores ao presidente Bashar al-Assad alegam violações do governo no cessar-fogo de quatro dias.

O cessar-fogo foi negociado pela Rússia e pela Turquia e deve ser seguido por negociações entre as principais facções rebeldes e representantes do governo em Astana, no Casaquistão.

Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, dez grupos rebeldes disseram que estão suspendendo quaisquer conversas relacionadas às negociações de Astana ou sobre o cessar-fogo até que este “seja totalmente implementado”. Fonte: Associated Press.