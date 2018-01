Grupo de Merkel e SPD fecham acordo preliminar na Alemanha para formar coalizão

Líderes do grupo conservador da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fecharam nesta sexta-feira um acordo preliminar com o Partido Social-Democrata (SPD, pela sigla em alemão), de centro-esquerda, para seguir adiante com negociações para a formação de um governo de coalizão.

Após mais de 24 horas de conversas, a aliança de Merkel e o SPD divulgaram um documento de 28 páginas detalhando compromissos fechados numa série de questões, incluindo nas áreas tributária e de saúde, e também sobre imigração.

Porta-voz do SPD, Serkan Agci disse a repórteres em frente à sede do partido, onde ocorreram as discussões, que houve um “significante avanço” no diálogo, mas que o documento ainda está sujeito a uma revisão final e depende de aprovação dos partidos envolvidos.