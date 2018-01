Grécia apresenta pacote de reformas demandado por credores internacionais

O governo da Grécia apresentou um novo pacote de reformas que forma demandas pelos credores internacionais no fim desta terça-feira para a ratificação do Parlamento, incluindo medidas que tornariam mais difícil para os sindicatos convocarem greves. Se o projeto de lei for adotado, a Grécia eliminaria o último obstáculo para receber uma parcela do empréstimo de cerca de 5,5 bilhões de euros de seus parceiros europeus.

A Grécia depende de empréstimos internacionais desde 2010. O programa de resgate mais recente está programado para chegar ao fim em agosto e, após ele, o país deveria se financiar por meio de empréstimos diretos dos investidores globais.

LEIA TAMBÉM: Plano tributário do Senado dos EUA adia corte para empresas para 2019

O governo grego disse que as reformas propostas devem receber aprovação no Parlamento no dia 15 de janeiro e enfatizou que o projeto de lei não inclui novos cortes de renda, como os que os gregos repetidamente sofreram nos últimos oito anos. “Não há novos encargos, e é por isso que as negociações com os credores foram concluídas tão rapidamente”, disse o porta-voz do governo, Dimitris Tzanakopoulos.