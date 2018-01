Governo Trump diz que não haverá exploração de petróleo offshore na Flórida

O governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, disse hoje que não permitiria a extração de petróleo offshore no estado da Flórida, revertendo abruptamente o curso de sua política de energia para a região, sob pressão do governador republicano, Rick Scott.

Após uma breve reunião com Scott no aeroporto de Tallahassee, o secretário do Interior, Ryan Zinke, disse que a extração nas águas do estado estão “fora de cogitação”.

LEIA TAMBÉM: Trump pede para que sauditas liberem acesso de ajuda humanitária ao Iêmen

Na semana passada, Zinke anunciou planos para expandir a extração de petróleo em todas as águas federais dos EUA, incluindo em regiões da Flórida onde esse tipo de atividade é proibida. Políticos de ambos os partidos se opuseram à ideia.