Governo da Venezuela diz que homens que atacaram forte eram civis fardados

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, disse hoje que o pequeno grupo de homens que atacou o forte Paramacay – base controlada pelas tropas venezuelanas – eram civis vestindo uniformes militares, com exceção de um ex-tenente do exército.

Lopez alega que os homens foram recrutados por “extremistas de direita” com ligações com governos estrangeiros não especificados. Ele acrescentou que os agressores conseguiram roubar algumas armas do exército.

LEIA TAMBÉM: Polícia britânica identifica dois dos três suspeitos do atentado em Londres

Sete homens foram detidos hoje após o ataque na cidade de Valência. Eles devem ser julgados em tribunais militares.