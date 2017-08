Governo catalão identifica algumas vítimas dos atentados na região

Famílias e outras autoridades do governo também identificaram um segundo italiano morto no ataque em Barcelona, um americano e uma mulher belga.

O governo disse que entre as 13 pessoas mortas em Barcelona na quinta-feira, havia um italiano, um português e quatro espanhóis. A mulher morta no ataque em Cambrils, nesta sexta-feira, era espanhola.

O comunicado do governo regional disse que 59 pessoas feridas no ataque ainda estavam no hospital na noite desta sexta-feira. Entre elas, 15 estavam em estado crítico e 25 em estado grave. Pessoas de 22 nacionalidades ficaram feridas. Entre elas, 13 franceses, 12 espanhóis e cinco alemães. Fonte: Associated Press.