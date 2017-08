General da Marinha dos EUA avisa Coreia do Norte que militares estão prontos

O general da Marinha dos Estados Unidos Joseph Dunford afirmou nesta segunda-feira que o país pretende resolver o distanciamento da Coreia do Norte de forma pacífica, mas avisou que os militares estão preparados para usar seu arsenal completo em caso de provocação.

Os comentários, feitos durante uma série de reuniões com oficiais do exército da Coreia do Sul e com a imprensa local, parecem ser uma tentativa de reduzir a ansiedade em relação às ameaças entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e a Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que mostra disposição de apoiar os avisos do presidente caso seja necessário.

Dunford, que também é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, está visitando a Coreia do Sul, o Japão e a China uma semana depois de Trump declarar que o exército americano está pronto para disparar “fogo e fúria” se a Coreia do Norte continuar ameaçando os EUA.