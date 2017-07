G-20/Alemanha: Ministro do Interior critica protestos no país

O Ministro do Interior da Alemanha, Thomas de Maiziere, condenou, neste sábado, os protestos feitos em Hamburgo durante a reunião do G-20. Segundo o principal funcionário da segurança alemã, as ações representam “o oposto de um protesto democrático”.

O ministro disse que os manifestantes criaram barricadas nas ruas, saquearam os supermercados e atacaram polícias. Ele acrescentou que os ataques “completamente desinibidos” às pessoas e algumas propriedades na Alemanha “não têm nada de motivação política ou protesto”.

Maiziere enfatizou também que a polícia e a justiça precisam ter uma posição firme diante de tais atos e defendeu as prisões. Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha e tem uma forte atuação de militantes.