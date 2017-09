Furacão Katia atinge costa do Golfo do México como categoria 1

Meteorologistas afirmaram que o furacão Katia atingiu a costa do Golfo do México como uma tempestade de categoria 1.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos disse que os ventos sustentados do Katia caíram para 120 quilômetros por hora, no máximo, quanto a tormenta atingiu o norte de Tecolutla, no Estado mexicano de Veracruz. Os meteorologistas previram ventos prejudiciais, chuvas e a formação de uma tempestade perigosa no Golfo do México.

LEIA TAMBÉM: Trump anuncia pelo Twitter saída de chefe de gabinete

Equipes de emergência do México estão lutando para responder, também, a um terremoto de magnitude 8,1, que atingiu a região sul do país na noite de quinta-feira, deixando ao menos 61 mortos. Fonte: Associated Press.