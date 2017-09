Furacão Irma volta a ganhar força e é elevado para categoria 5

Na última terça-feira, a instituição afirmou que o Irma é o furacão mais forte já registrado na história do Oceano Atlântico. Para especialistas, a força da tormenta é o resultado da inusual subida de temperatura de parte do Atlântico. De acordo com o meteorologista da World Weather Jared McWilliams, o Irma tem potencial de causar sérios danos em Cuba e na Flórida.

O Irma não é o único a preocupar. Após a passagem do Harvey, na semana passada, pelos Estados americanos do Texas e da Louisiana, o furacão Katia está no Golfo do México, e tem categoria com 1, com ventos de no máximo 120 quilômetros por hora. Meteorologistas esperam que a força do Katia diminua nas próximas 24 horas.

No Atlântico, o furacão José quase atingiu a categoria 5, com ventos próximo a 250 quilômetros por hora. O José está a cerca de 430 quilômetros a leste das Ilhas de Sotavento. (Com Associated Press)

LEIA TAMBÉM: Maduro diz que Assembleia Constituinte começa a operar dentro de uma semana