Furacão Irma é reduzido para categoria 3, com ventos de aproximadamente 200 km/h

O furacão Irma foi reduzido para categoria 3 nesta manhã, com ventos de aproximadamente 200 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).

No entanto, o NHC estima que o furacão deve ganhar força novamente ao se dirigir para o sul do estado da Flórida. O furação deve atingir a região de ilhas Florida Keys no domingo pela manhã e o sudoeste à tarde, principalmente a região de Tampa.

De acordo com autoridades de gestão de emergências da Flórida, pelo menos 51 mil moradores estão divididos em aproximadamente 300 abrigos.