Furacão Harvey chega à costa do Texas e atinge casas e empresas

O furacão Harvey chegou à costa do Texas neste sábado, com vento e chuva intensos, que afetaram casas e empresas. O furacão mais intenso a entrar nos EUA em mais de uma década rodou centenas de quilômetros de litoral, onde as comunidades se prepararam para as fortes tempestades. O sistema alcançou o continente norte-americano no fim da sexta-feira como uma tempestade categoria 4, com ventos de 209 km/h. Gradualmente, enfraqueceu-se até a categoria 1, mas permaneceu destrutivo, com ventos de 120 km/h.

Nenhuma morte foi relatada imediatamente. Os ventos fortes mantiveram as equipes de emergência fora do alcance de muitos lugares, e as autoridades disseram que poderia levar horas até que as equipes possam avaliar completamente os danos.

Além do vento e ondas de até 3,5 metros, o furacão representou um grave risco de inundações, com o potencial de permanecer na costa texana por dias e resultar em até 1 metro de chuva.