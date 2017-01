Funcionário da Volkswagen é preso por fraude de emissão de gases, diz fonte

Um ex-diretor-geral do escritório de Engenharia e Meio Ambiente da Volkswagen nos Estados Unidos, Oliver Schmidt, foi preso no final de semana, acusado de participação no escândalo de fraude nas emissões de gases da companhia, que faz parte de uma investigação federal, de acordo com informações de uma fonte ligada ao caso.

Segundo a fonte, este é o segundo funcionário da Volkswagen a ser preso por envolvimento no caso. De acordo com informações sobre Schmidt, disponibilizadas em uma conferência de montadoras, ele era responsável por garantir que os veículos vendidos nos EUA estivessem de acordo com as regulações de qualidade do ar. Ainda não se sabe quais acusações o ex-funcionário da Volkswagen enfrenta. Fonte: Associated Press.

