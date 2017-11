França tem novo dia de protestos contra Macron e suas reformas econômicas

Dois dos maiores sindicatos da França estão promovendo protestos em escala nacional contra o presidente Emmanuel Macron e suas reformas econômicas. Nesta quinta-feira, um total de 170 protestos marcam o quarto dia, desde setembro, que manifestantes vão às ruas para expressar seu descontentamento com as políticas de Macron. O tamanho das manifestações, no entanto, tem recuado gradualmente.

Também acontece um protesto liderado por estudantes, que estão revoltados com as reformas no sistema admissional das universidades. Fonte: Associated Press.