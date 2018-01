França, Reino Unido e Alemanha pedem que Trump não abandone acordo do Irã

França, Alemanha e Reino Unido pediram ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Washington não abandone o acordo nuclear do Irã, com o secretário de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, dizendo que oponentes do acordo não mostraram uma alternativa melhor para impedir que o Irã desenvolva seu programa nuclear.

O ministro de Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, apelou aos EUA que cumpra seus compromissos. A fala foi feita antes do anúncio do governo Trump, esperado para esta sexta-feira, sobre se Washington manterá o alívio às sanções contra o Irã, em consonância com o acordo de 2015. O pacto paralisou a maioria das sanções internacionais contra Teerã em troca de uma redução significativa do crescente trabalho nuclear do país. “É essencial que todas as partes continuem a cumprir” seus compromissos, disse Le Drian. “Também é preciso que nossos aliados nos EUA façam o mesmo e indiquem que farão o mesmo.”

Na manhã desta quinta-feira, os ministros de Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido, bem como a chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, se encontraram com o ministro iraniano de Relações Exteriores, Javad Zarif. Os governos europeus apoiaram fortemente o acordo nuclear iraniano e insistiram em respeitar o que quer que o governo Trump decida. Fonte: Dow Jones Newswires.