França pede que Rússia deixe operações militares na Síria para acabar com guerra

O primeiro-ministro da França, Bernard Cazeneuve, pediu à Rússia nesta segunda-feira que deixe de participar de operações militares na Síria e ajude a pôr fim à guerra no país.

“Pedimos aos russos para parar de participar dessas operações militares, que são horríveis dados os massacres que elas deixam”, disse Cazeneuve na rádio France Inter. “A intervenção russa na Síria constitui crimes de guerra”, acrescentou.

O governo francês apoiou na semana passada uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que apoia os esforços liderados pela Rússia e a Turquia para acabar com a guerra na Síria, embora exijam a garantia de entrega de ajuda humanitária em toda a Síria. Os países ocidentais do Conselho de Segurança consideram a intervenção russa como um obstáculo ao fornecimento de ajuda às populações civis na Síria.

Separadamente, Cazeneuve, que até recentemente era ministro do Interior, disse que a polícia francesa prendeu no ano passado 450 pessoas que faziam parte de organizações planejando ataques terroristas e que frustrou 17 ataques. Fonte: Dow Jones Newswires.