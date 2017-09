França enviará tropas para Ilhas do Caribe após furacão Irma

Em Cuba, o funcionário da Defesa Civil, Gergorio Torre, contou que as autoridades ainda avaliam a extensão do dano na província de Las Tunas e em regiões próximas. Ele disse que as destruições parecem estar concentradas na infraestrutura de plantações, principalmente de bananas. A região é uma das mais pobres de Cuba, com população concentrada na área rural. Fonte: Associated Press.