França confirma morte de quatro pessoas em St. Martin devido ao furacão Irma

O primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, disse que quatro pessoas foram confirmadas mortas e há cerca de 50 feridos na ilha de St. Martin, no Caribe, após a passagem do furacão Irma.

Philippe comentou que uma pessoa corre risco de vida e outras duas estavam em estado grave. O número de mortos foi menor do que o previsto pelo Ministério do Interior da França, que afirmou que oito pessoas haviam morrido em territórios franceses no Caribe.

LEIA TAMBÉM: Secretário de Energia dos EUA diz que usinas nucleares estão na mira de hackers

O primeiro-ministro disse, ainda, que os quatro corpos ainda não foram identificados. A Ilha é parte francesa, parte holandesa e as autoridades holandesa não relataram vítimas até o momento.