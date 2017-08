França apresenta projeto de reforma trabalhista, que desagrada sindicatos

O governo da França apresentou nesta quinta-feira as 36 medidas da versão final da reforma do mercado de trabalho, a mais importante promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron. O texto, de 156 páginas, reescreve o Código do Trabalho, que hoje tem mais de 3 mil páginas, reformulando temas como as condições para demissão por razões econômicas e o limite de indenizações por demissão abusiva, aumentando a compensação por demissão legal.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, Édouard Philippe, e pela ministra do Trabalho, Muriel Pénicaud, instantes após a última reunião com os sindicatos trabalhistas. A ideia central da reforma é adotar o modelo escandinavo de “flexisseguridade”, em que a legislação autoriza demissões com menos obrigações legais, e os trabalhadores recebem contrapartidas em termos de seguro-desemprego, formação contínua e reconversão profissional.

Entre as principais medidas previstas no texto estão a fixação de um teto progressivo, de acordo com a antiguidade no posto, para as indenizações trabalhistas em caso de demissão sem justa causa; a realização de negociações entre patrões e empregados por setores de atividade – e não no interior da empresa, como era previsto no projeto; a facilitação das demissões coletivas em caso de crise em multinacionais; e a criação do direito ao trabalho à distância.