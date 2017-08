Foxconn planeja construir outra fábrica nos EUA, diz jornal

O grupo taiwanês Foxconn, fabricante dos iPhones da Apple, planeja construir mais uma fábrica nos Estados Unidos, dessa vez em Michigan. A notícia foi dada pelo fundador da companhia, Terry Gou, em entrevista ao jornal South China Morning Post, de Hong Kong. De acordo com Gou, a nova planta será utilizada para pesquisa e desenvolvimento de veículos autônomos. Não foram dados detalhes sobre investimento.

No dia 27 de julho, o grupo Foxconn já havia anunciado um investimento de US$ 10 bilhões para a construção de uma fábrica de painéis de LED em Wisconsin, a serem alocados durante quatro anos. Estima-se que sejam criados ao menos 3 mil empregos, com potencial para chegar a até 13 enquanto as obras estiverem em curso. Fonte: Dow Jones Newswires.

LEIA TAMBÉM: Le Pen é indiciada por mal uso dos recursos de gabinete no Parlamento Europeu