Forte terremoto atinge mar próximo às Filipinas sem deixar feridos

Um forte terremoto de magnitude 7,2 graus atingiu o mar ao sul das Filipinas nesta quinta-feira, longe o suficiente para não causar nenhum dado ou gerar um tsunami na costa do país.

De acordo com Renato Solidum, do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, o tremor aconteceu por causa do movimento de placas oceânicas a 625 quilômetros de profundidade, e foi levemente sentido na cidade de General Santos.

O arquipélago das Filipinas se situa no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde terremotos e atividade vulcânica são comuns. Um terremoto de 7,7 graus matou quase 2 mil pessoas na ilha de Luzon, no norte do país, em 1990. Fonte: Associated Press.