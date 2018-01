Formação de governo na Alemanha é positivo para futuro da Europa, diz França

O governo da França recebeu de forma positiva a notícia de que líderes do bloco conservador, de Merkel, fecharam um acordo preliminar com o Partido Social-Democrata (SPD, pela sigla em alemão), de centro-esquerda, para seguir adiante com negociações para a formação de um governo de coalizão.

Após reunião de gabinete em Paris, o porta-voz do governo francês, Benjamin Griveaux, afirmou que o acordo, se apoiado definitivamente pelos sociais-democratas em um congresso do partido no dia 21 de janeiro, “é bom para a Alemanha, bom para a França e bom para a Europa.”

Ele destacou que o acordo é “um elemento importante para a estabilidade e o futuro da Europa”, especialmente nas próximas discussões e esforços do bloco comum em relação a imigração, economia e questões financeiras.