Forças do Iraque entram na Universidade de Mossul na luta contra Estado Islâmico

Forças especiais do Iraque entraram na Universidade de Mossul nesta sexta-feira, uma conquista tática e um passo incremental na luta contra os militantes do Estado Islâmico no controle da cidade, informaram autoridades iraquianas.

As tropas entraram no campus universitário no início da manhã e conseguiram partes seguras do complexo, que está localizado na metade oriental de Mossul, disseram duas autoridades, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a falar com repórteres.

LEIA TAMBÉM: Ataque quer gerar caos para desestabilizar Turquia, diz Erdogan em comunicado

O general Haider Fadhil confirmou o relato e acrescentou que as forças iraquianas estavam agora lutando contra os militantes do Estado Islâmico dentro do complexo.

O complexo universitário, um marco simbólico na segunda maior cidade do Iraque, já foi usado por militantes do Estado Islâmico como base. Autoridades iraquianas disseram que os militantes também usavam os laboratórios de química para produzir armas químicas. Fonte: Associated Press.