Fogo danifica estátua doada pela Odebrecht no Peru dias antes de visita do Papa

Uma enorme estátua de Cristo instalada na capital peruana foi danificada neste sábado por um incêndio, dias antes da chegada do Papa Francisco ao país sul-americano. A imagem foi doada pela construtora Odebrecht, que está no centro do maior escândalo de corrupção da América Latina.

Os peruanos descobriram nesta manhã que praticamente toda a parte de trás da estátua, que tem os olhos voltados para o Oceano Pacífico, estava carbonizada.

LEIA TAMBÉM: Tempestade deixa cinco mortos na Europa Central

Um porta-voz dos bombeiros disse à RPP Notícias que duas dúzias de bombeiros atenderam ao chamado para combater o incêndio e que as autoridades trabalhavam com a teoria de que incidente no “Cristo do Pacífico” foi proposital.