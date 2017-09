Flórida tem mais de 1 milhão sem energia; acidente em área com chuvas mata dois

Funcionários do serviço público da Flórida dizem que mais de 1 milhão de residências ficaram sem energia. O olho do furacão Irma já atingiu as ilhas ao sul do Estado.

A Florida Power & Light Company disse que quase 1,1 milhão de clientes em todo o Estado estavam sem energia na manhã deste domingo. Cerca de 574 mil interrupções estavam no condado de Miami-Dade.

LEIA TAMBÉM: Theresa May recebe DUP para finalizar acordo sobre governo de minoria

O olho do furacão já atingiu terra firme nas ilhas do sul da Flórida e deveria subir a costa do Golfo do Estado. Contudo, os efeitos do furacão estão sendo sentidos mesmo longe do centro por causa da força do Irma.