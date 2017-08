Finlândia aponta marroquino como suspeito de ataque que deixou 2 mortos

O tribunal informou ainda que outros quatro marroquinos teriam participado do ataque, “com propósito terrorista”.

Segundo documentos judiciais divulgados hoje, a polícia regional solicitou a detenção de Mechkah, que entrou com pedido de asilo no país, por suposto homicídio, tentativa de homicídio e crimes terroristas.

Investigadores apuram possíveis ligações do caso finlandês com ataques extremistas ocorridos na semana passada na Espanha, onde o principal suspeito foragido é marroquino. Fonte: Associated Press.