Filho de Trump organizou reunião entre membros de campanha e advogada russa

Donald Trump Jr., filho do presidente dos Estados Unidos, organizou uma reunião na Trump Tower em junho de 2016 entre membros da equipe de campanha do então candidato republicano e uma advogada russa que supostamente teria laços com o Kremlin.

O encontro foi confirmado pelo próprio Trump Jr. e um advogado de Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente, que também esteve presente na ocasião. Paul Manafort, chefe da campanha de Trump até o momento, também esteve presente.

Manafort renunciou ao cargo dois meses depois em meio a investigações sobre su ligação com políticos pró-Rússia na Ucrânia.