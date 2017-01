Filha da pivô do caso de corrupção na Coreia do Sul é presa na Dinamarca

A filha de Choi Soon-sil, considerada o pivô de uma trama de corrupção e tráfico de influência que levou o Parlamento a pedir o afastamento da presidente sul-coreana, Park Geun-hye, foi presa nesta segunda-feira na Dinamarca, segundo informações divulgadas por promotores sul-coreanos.

A polícia da Dinamarca prendeu a filha de Choi, Chung Yoo-ra, no fim de semana em meio a acusações dela permanecer no país europeu de forma ilegal. Agora, a jovem de 20 anos deve ser extraditada ao país asiático.

LEIA TAMBÉM: Presidente da Colômbia vai doar prêmio Nobel a vítimas do conflito com as Farc

A presidente da Coreia do Sul foi acusada de no mês passado por legisladores em meio a um enorme descontentamento da população depois que promotores acusaram Park de permitir que sua amiga de longa data Choi Soon-sil extorquisse empresas e controlasse o governo.

A Coreia do Sul pediu à Interpol que procurasse Chung porque ela não voltou para responder a perguntas sobre o escândalo.

A agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul relata que Chung, que é ex-membro da equipe nacional de equitação, supostamente aproveitou o relacionamento com Park para obter favores injustificados na Universidade de Seul. Fonte: Associated Press

LEIA TAMBÉM: Rússia diz que exército da Síria suspendeu ataques em Allepo