Famílias de diplomatas têm de deixar a Venezuela, diz EUA

Os Estados Unidos ordenaram na noite desta quinta-feira que os familiares de diplomatas do país deixem Caracas diante do aumento da violência antes da votação para uma nova Assembleia Constituinte, que ocorre no domingo. Ao mesmo tempo, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, terminou a campanha afirmando mais uma vez que os americanos tentam interferir em assuntos domésticos, mas abriu a possibilidade de diálogo com a oposição.

Ao fazer a determinação, o Departamento de Estado americano citou o aumento dos crimes e a falta de alimentos e medicamentos do país. O órgão permitiu também que os trabalhadores do governo dos Estados Unidos abandonem a embaixada em Caracas. Os que optarem por ficar terão as atividades limitadas. A circular pede ainda que os cidadãos americanos não façam viagens para a Venezuela.

A determinação do Departamento de Estado ocorre três dias antes da votação para formação de uma nova Assembleia Constituinte, proposta pelo governo Maduro.