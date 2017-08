Exportações do Japão avançam 13,4% na comparação anual em julho

As exportações japonesas subiram 13,4% em julho ante o mesmo mês do ano passado, ajudadas pelas vendas de carros e componentes automotivos.

Esse foi o oitavo mês seguido de ganhos nas exportações, de acordo com dados do Ministério das Finanças divulgados há pouco. O ganho veio abaixo da estimativa média de economistas consultados pela Dow Jones Newswires.

No mesmo período, as importações avançaram 16,3%. A balança comercial de julho observou um superávit de 418,8 bilhões de ienes, uma queda de 17% ante julho do ano passado. Os economistas consultados pela Nikkei esperavam superávit de 380 bilhões de ienes. Fonte: Dow Jones Newswires.