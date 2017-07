Exército do Iraque avança para ocupar última zona rebelde de Mossul

O Exército do Iraque trabalha nesta segunda-feira na última frente de batalha para recuperar por completo a cidade de Mossul, que foi tomada por milicianos do grupo extremista Estados Islâmico em 2014.

As batalhas na região da Cidade Velha, a oeste do Rio Tigre, ocorrem um dia depois do primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, visitar os soldados para felicitá-los das vitórias nos duros conflitos dos últimos dias.

LEIA TAMBÉM: Há seis dias do 2º turno, candidatos à presidência da França defendem empregos

As forças especiais iraquianas, apoiadas por ataques aéreos da coalizão liderada pelos Estados Unidos, seguiam avançando e ganhando território, de acordo com o general de brigada Haider Fadhil. Os comandantes iraquianos creem que centenas de combatentes da milícia radical seguem no bairro e utilizam as famílias deles, incluindo mulheres e crianças, como escudos humanos.