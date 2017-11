Exército do Egito bombardeia veículos usados em ataque a mesquita

O exército do Egito comunicou neste sábado que bombardeou os veículos usados no ataque a uma mesquita na Península do Sinai ontem. Por meio de nota, os militares disseram que mataram todos os passageiros que estavam nos carros.

Ontem, pelo menos 305 pessoas foram mortas num ataque realizado por homens armados a uma mesquita sufista na cidade de Bir al-Abd. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até o momento.

Neste sábado, o presidente egípcio Abdel-Fattah el-Sissi disse que irá construir um mausoléu em memória das vítimas. Não foram dados detalhes sobre onde o monumento será feito. Fonte: Associated Press.