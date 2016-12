Cristina Kirchner é acusada por associação ilícita

Foto: Administración Nacional de la Seguridad Social

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner foi nesta terça-feira acusada formalmente por suposta associação ilícita e administração fraudulenta, em uma causa que investiga a concessão irregular de obras públicas.

O juiz federal Julián Ercolini aceitou a acusação e também determinou um embargo sobre o equivalente a 10 bilhões de pesos (US$ 633 milhões) da ex-presidente, além de determinar processo contra o ex-ministro do Planejamento Julio de Vido e o ex-secretário de Obras Públicas José López.

Ercolini também aceitou processo contra o empresário Lázaro Báez, cuja companhia Austral Construcciones foi supostamente beneficiada com a concessão irregular de obras, segundo o Centro de Informação Judicial do país. Fonte: Associated Press.