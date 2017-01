Ex-presidente Bush pai é hospitalizado, mas passa bem

O ex-presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, foi hospitalizado nesta quarta-feira, MS está bem e deve voltar para sua casa nos próximos dias, afirmou uma integrante de sua equipe.

Segundo Jean Becker, o republicano de 92 anos foi atendido no Houston Methodist Hospital. Não foi divulgada a causa do problema de Busch, que sofre de uma forma do mal de Parkinson.

Bush foi presidente dos EUA entre 1989 e 1993, e atualmente utiliza uma scooter ou uma cadeira de rodas para se locomover. Em 2015, ele foi hospitalizado no Estado do Maine após demonstrar problemas respiratórios. Em 2012, ele passou o natal no tratamento intensivo após problemas relacionados à bronquite. Fonte: Associated Press.