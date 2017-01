Ex-premiê de Kosovo enfrenta possibilidade de extradição para a Sérvia

O ex-primeiro-ministro de Kosovo Ramush Haradinaj enfrenta a possibilidade de ser extraditado para a Sérvia por supostos crimes de guerra, depois de ter sido detido em um aeroporto francês.

Um tribunal de Colmar, no leste da França, vai decidir hoje se mantém Haradinaj sob custódia para um eventual processo de extradição ou se o libertará sob supervisão judicial, segundo uma oficial da corte.

Numa data futura, ainda não especificada, o tribunal decidirá sobre o pedido de extradição.

Haradinaj, um ex-guerrilheiro que atuou na guerra de Kosovo pela independência da Sérvia, em 1998 e 1999, foi detido ontem.

O ex-premiê foi absolvido de crimes de guerra em dois longos julgamentos de um tribunal da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Sérvia, porém, acusa Haradinaj de crimes que incluem sequestros, tortura e assassinatos de civis sérvios na época em que ele atuava como líder rebelde no oeste de Kosovo.

França e a maioria dos países europeus reconheceram a independência de Kosovo após a secessão da Sérvia em 2008. Os sérvios, no entanto, rejeitam a autonomia do território. Fonte: Associated Press.