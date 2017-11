Ex-prefeito de Caracas chega à Espanha após deixar Venezuela

O ex-prefeito da capital venezuelana Caracas, Antonio Ledezma, afirmou que vai continuar a protestar contra o governo do presidente Nicolas Maduro. Ele chegou neste sábado à Espanha, um dia depois de ter fugido da prisão domiciliar na Venezuela e se abrigado na Colômbia ao escapar de forças de segurança.

Após abraçar sua esposa e duas filhas enquanto carregava uma bandeira Venezuelana nos ombros, Ledezma disse que continuaria a combater o governo socialista de Maduro.

“Eu vou me dedicar a viajar pelo mundo para espalhar a esperança de que todos os venezuelanos escapem desse regime, dessa ditadura”, afirmou Ledezma. “A Venezuela não está apenas na beira do abismo, ela caiu no abismo”.