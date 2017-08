Ex-embaixador da Rússia nos EUA nega ingerência em eleição presidencial do país

O ex-embaixador disse que também se encontrou com membros da campanha de Hillary Clinton, sem mencionar os nomes dos participantes do encontro.

O ex-embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Sergei Kislyak, negou enfaticamente as acusações de ingerência nas eleições presidenciais dos EUA. Kislyak, que retornou recentemente de Washington, disse neste sábado a uma rede de TV estatal russa que apenas fez seu trabalho como diplomata quando se encontrou com membros da equipe de campanha do presidente Donald Trump.

Os contatos telefônicos de Kislyak com membros da equipe de Trump fazem parte de investigações do congresso norte-americano e do FBI sobre uma possível cooperação entre a equipe da campanha de Trump e o governo russo. A Rússia negou qualquer interferência na eleição dos EUA. Fonte: Associated Press.