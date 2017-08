Ex-candidato à presidência do Panamá é detido no caso Odebrecht

O ex-candidato presidencial governista do Panamá, José Domingo Arias, foi detido hoje e levado a interrogatório, acusado de ter recebido doações da Odebrecht, em sua campanha no país latino-americano.

Arias, membro do Partido Mudança Democrática, do ex-presidente Ricardo Martinelli, foi detido no aeroporto internacional. Ele, que também foi ministro de Habitação, havia sido interrogado em junho, mas medidas cautelares não haviam sido aplicadas.

LEIA TAMBÉM: Pentágono testa sistema de interceptação de mísseis no Oceano Pacífico

A promotoria começou a investigar Arias depois de declarações dos publicitários brasileiros João Santana e Mônica Moura de que a Odebrecht havia contribuído significativamente para a campanha de Arias, que perdeu as eleições de 2014.