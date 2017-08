Ex-assessor diz que há pessoas na Casa Branca que tentam se livrar de Trump

O ex-diretor de comunicação da Casa Branca Anthony Scaramucci afirmou que pessoas dentro do governo estão tentando se livrar do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista à rede de TV americana ABC News, Scaramucci falou pela primeira vez depois de ter ficado apenas dez dias no cargo. “O presidente não é um representante do establishment político. Então, por qualquer motivo, as pessoas tomaram uma decisão de que querem expulsá-lo do cargo”, disse.

Para Scaramucci, há elementos dentro de Washington e dentro da Casa Branca que não necessariamente são do interesse de Trump. O ex-diretor de comunicações, no entanto, não quis citar nomes, mas ressaltou que Trump precisa de pessoas mais leais a ele para implementar seus projetos.