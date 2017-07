EUA: Vice-presidente inicia reuniões com presidentes das nações do Báltico

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegou à Estônia para reuniões com os presidentes das três nações da região do Báltico, no norte da Europa.

O vice-presidente e sua esposa, Karen Pence, chegaram neste domingo na capital da Estônia, Tallinn, para dar início a uma turnê europeia de quatro dias, que também inclui paradas na Geórgia e em Montenegro.

Pence planeja se encontrar com os líderes dos países Bálticos – Estônia, Letônia e Lituânia – amanhã. Espera-se que firme o compromisso de Washington com a defesa mútua da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), uma questão importante para as ex-repúblicas soviéticas que fazem fronteira com a Rússia. Hoje, ele planeja conversar com o primeiro-ministro da Estônia, Juri Ratas.