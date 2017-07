EUA: Trump divulga vídeo em que simula derrubar a rede CNN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo em sua conta no Twitter com a simulação dele derrubando homem vestido com um terno com o rosto encoberto pelo logotipo da rede de TV CNN, fora de um ringue de luta livre. Não há informações sobre quem produziu o vídeo, que está nas contas oficiais de Trump.

Trump tem intensificado ataques verbais a veículos de mídia. Mas, segundo um conselheiro, “ninguém deveria perceber isso como uma ameaça. Acredito que não são”.

O assessor de segurança da Casa Branca, Tom Bossert, afirma que Trump é “espancado de tal maneira em redes de notícias, que ele tem o direito de responder”.