EUA: Trump culpa partido Democrata por ataque de hackers

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o partido Democrata pelo ataque cibernético durante as eleições presidenciais.

Em sua conta no Twitter, Trump disse que “negligência grosseira” do comitê do Partido Democrata permitiu o ataque de hackers. Segundo a postagem mais recente, o comitê Republicano tem uma “forte defesa”.

A declaração na rede social vem na sequência da divulgação do relatório das agências de inteligência dos Estados Unidos. O documento tem 25 páginas, intitulado como “Avaliando as ações e intenções russas nas últimas eleições dos EUA”, e informa que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou um “esforço” para influenciar nas eleições presidenciais americanas à favor de Trump. Fonte: Associated Press.