EUA tomam controle de postos diplomáticos russos em São Francisco, NY e D.C.

Os Estados Unidos tomaram controle de três postos diplomáticos da Rússia no país, após confirmaram que os russos cumpriram com a ordem do governo de Donald Trump para deixarem esses lugares em dois dias.

Enquanto o Kremlin protestava, acusando Washington de adotar táticas intimidadoras, os americanos negavam a acusação de Moscou de que oficiais ameaçaram arrombar a porta de entrada das instalações e que a Agência Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) estava fazendo uma varredura nas instalações. De acordo com uma autoridade do Departamento de Estado americano, os oficiais trabalharam junto com a equipe da embaixada russa para inspecionar os três prédios e garantir que estavam vagos.

LEIA TAMBÉM: Furacão Harvey atinge o sudeste do Texas

A Rússia se irritou com a ordem dos americanos para fechar o consulado em São Francisco e escritórios de comércio em Washington e em Nova York, em retaliação à decisão de Moscou de reduzir a equipe de diplomatas americanos para 455, após a aplicação de sanções econômicas pelo governo dos EUA. Moscou disse que os americanos violaram a lei internacional ao fechar as instalações.