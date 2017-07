EUA: terremoto de magnitude 3.1 atinge parte do Estado de Oklahoma

Um terremoto atingiu o noroeste do Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. O Serviço Geológico dos EUA (USGS) informou que o terremoto de magnitude 3.1 foi registrado às 6h50 (horário local) deste sábado mais de 16 quilômetros a nordeste do município de Helena, no condado de Alfalfa. O terremoto ocorreu a uma profundidade de cerca de 5 quilômetros.

Nenhuma pessoa ficou ferida e não foram relatados prejuízos em consequência do terremoto. Geólogos dizem que normalmente não ocorrem danos em terremotos abaixo da magnitude 4. Os terremotos de magnitude 2.5 a 3.0 geralmente são os mais fracos a serem sentidos por seres humanos. Fonte: Associated Press.

