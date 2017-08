EUA reavaliam lançamento norte-coreano e dizem que dois mísseis não falharam

Benham afirmou que os militares continuam realizando uma avaliação mais detalhada. Inicialmente, o Comando do Pacífico havia indicado que três dos mísseis de curta distância lançados pela Coreia do Norte falharam.

O Comando do Pacífico dos Estados Unidos revisou sua avaliação do último lançamento norte-coreano de mísseis, e passou a considerar que o primeiro e terceiro projéteis não falharam durante o voo. O porta-voz do Comando do Pacífico, comandante Dave Benham, disse que os dois mísseis voaram 250 quilômetros. Segundo ele, o terceiro míssil parece ter explodido imediatamente.

Mais cedo, o escritório presidencial da Coreia do Sul também disse que a Coreia do Norte provavelmente testou seu sistema de foguete de artilharia de 300 milímetros. O analista de segurança sul-coreano Kim Dong-yub explicou que as avaliações sul-coreanas não contradizem as avaliações militares dos EUA, que identificaram os lançamentos como mísseis balísticos de curto alcance.

Segundo Kim, os foguetes de grande porte norte-coreanos ficam no limite entre sistemas de artilharia e mísseis balísticos porque criam seus próprios impulso e são guiados durante a entrega.

Fonte: Associated Press