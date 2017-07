EUA precisam mostrar “vontade política” para que relações melhorem, diz Rússia

O governo russo afirmou hoje que os Estados Unidos precisam mostrar “vontade política” para que as relações entre os países se recuperem. O porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, disse que vai levar tempo para os EUA se livrarem do que ele chama de “esquizofrenia política” e acrescentou que a Rússia continua interessada numa cooperação construtiva com os americanos.

No domingo, Putin anunciou que 755 diplomatas americanos deverão abandonar o território russo, em uma medida de resposta à nova rodada de sanções que os Estados Unidos devem adotar contra a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também anunciou o fechamento de um retiro recreativo americano nos arredores de Moscou.

LEIA TAMBÉM: Conselho Eleitoral informa que 8,09 milhões de venezuelanos foram às urnas

A decisão do Kremlin mostra que as expectativas de melhora dos laços entre EUA e Rússia após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais caíram. Fonte: Associated Press.