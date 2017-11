EUA: menor tributação para empresas pode pressionar inflação e juros

Enquanto os investidores apostam que qualquer redução na tributação para empresas vai beneficiar os ganhos corporativos, o benefício desse fator pode ser mais do que anulado no mercado de ações pelo impacto da reforma tributária sobre a economia e as taxas de juros, diz o estrategista-chefe do Leuthold Group, Jim Paulsen.

“Sou a favor de tornar a legislação tributária mais competitiva com o resto do mundo, mas é ridículo promover um enorme estímulo fiscal quando já estamos no pleno emprego”, observa, explicando que importa menos se a tributação vai ajudar ou não as empresas relativas a small caps, mas se pode gerar mais pressão sobre a inflação e as taxas de juros.

