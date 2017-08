EUA mantêm pressão para que sanções contra Coreia do Norte tenham efeito

O presidente do EUA, Donald Trump, se disse “muito feliz e impressionado” com a aprovação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas de sanções contra a Coreia do Norte. O comentário foi feito na noite de ontem pelo Twitter, após uma conversa por telefone com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

“Acabei de finalizar um ligação com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. Estou muito feliz e impressionado com a votação por 15-0 na Nações Unidas pelas sanções à Coreia do Norte”, disse Trump, se referindo à decisão de sábado do Conselho de Segurança da ONU que inclui um embargo a exportações superior a US$ 1 bilhão, cerca de um terço de tudo que o regime vende para o mundo.

Para Trump, as sanções terão um “impacto financeiro muito grande”. Mas, apesar de celebrar a decisão de Rússia e China de se posicionarem favoravelmente às sanções, os EUA e outros países se mostram preocupados com a possibilidade de fracasso na aplicação rigorosa da medida, que poderia reduzir seu impacto. Desde o voto do Conselho de Segurança da ONU, Washington colocou Pequim, em particular, sob aviso de que está observando atentamente para garantir que a China não deixe de aplicar as sanções após algum tempo.