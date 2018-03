EUA impõem sanção contra entidade e cidadãos iranianos por ataque cibernético

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira que aplicou sanções contra uma empresa e dez cidadãos iranianos, por causa de um ataque cibernético. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros informou que o Instituto Mabna, alvo da punição, realizou intrusões massivas e coordenadas em sistemas de computadores que pertenciam a aproximadamente 144 universidades sediadas nos EUA, além de pelo menos 176 universidades localizadas em 21 países estrangeiros, informou o Tesouro.

Os dados roubados teriam sido usados para beneficiar a Guarda Revolucionária do Irã. O Departamento de Justiça também apresentou acusações contra nove pessoas no caso.

Segundo as autoridades americanas, foram roubados dados de cinco agências do governo dos EUA e também de 30 companhias americanas. Promotores federais disseram que os hackers agiram em nome do governo iraniano e que mais de 31 terabytes de dados foram roubados. Fonte: Dow Jones Newswires.